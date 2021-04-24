Минск, , 16:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заинтересован в том, чтобы жители страны были независимы. Об этом 24 апреля заявил сам глава государства, комментируя рассуждения некоторых оппозиционеров на предмет его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, заявления о том, что Россия якобы «поглотила» Белоруссию, не соответствуют действительности.

«Даже речи (в ходе переговоров Путина и Лукашенко — прим. ИА REGNUM) об этом не шло, — сказал глава государства, посещая в Наровлянском районе Полесский радиационно-экологический заповедник. — … Я больше всего заинтересован, чтобы мы (жители Белоруссии — прим. ИА REGNUM) были независимы».

По его словам, оппозиционерам в Белоруссии сегодня «хочется нас толкнуть на этот путь», поэтому властям республики надо «не допускать ошибок».

Заявление Лукашенко обнародовала его пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров 22 апреля обсуждали вопросы интеграции, а не вопросы слияния государств.

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