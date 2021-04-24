Светлана Шаповалова, 24 апреля 2021, 17:31 — REGNUM В Забайкальском крае 24 апреля ознаменовано трагедией: как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на свои источники, начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов получил смертельное ранение на охоте в Карымском районе.
По некоторым данным, чиновник был убит сразу, второй раненый скончался по дороге больницы. Также сообщается, что в убийстве подозревают сторожа охотхозяйства, который в момент нападения был пьян.
Что касается охоты, то она, как говорят в СМИ со ссылкой на источники в органах власти, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых был разрешен в связи с африканской чумой свиней.
Несмотря на выходные, данное событие активно комментируют читатели в социальных сетях и на сайте информагентства.
«А какая охота может быть разрешена в апреле и на кого? Браконьерство!» — считает участник группы «Новости Забайкальского края» в «Одноклассниках».
"Вы хоть думаете, что пишете? Какая охота весной? Все самки стельные! Добрый хозяин никогда не будет убивать стельное животное, а эти полезли в тайгу весной!» — недоумевает Виктор.
«Вот так ни с того ни с сего пьяный сторож открыл стрельбу», — недоумевает Виктор Гусев.
«Скорее всего, конфликт какой-то произошёл, но, конечно, не без спиртного», — не исключает КРК.
«В связи с африканской чумой свиней была открыта охота на кабанов — это обычная практика», и поэтому генерал-майор и начальник СИЗО поехали на охоту — это обычная практика. Мне только непонятно, чума у домашних свиней, а кабаны при чем», — задаётся вопросом Светлана.
«Африканская чума и через диких кабанов передается, только ведь эти охотники за мясом поехали, а не убивать и сжигать кабанов», — отвечает Виктор Гусев.
«Это никому не понятно. Какая-то на коленке — быстро сделанная отмазка, ведь охота-то запрещена», — считает Елена.
«Очень странно, вроде карантин распространяется на 20 км. А они уехали за 100 км. Браконьерили? Да и сторож убил именно этих двоих. Заказ или месть?» — задаётся вопросом Константин.
«Когда по стране гуляет вирус криминальной чумы, заразиться ей может любой, и представитель власти, и удачливый коммерсант, и нищий студент, и даже невинная домохозяйка», — продолжает Константин.
Получить комментарий регионального управления СКР и УФСИН на момент публикации новости не удалось, отдел полиции Карымского района по телефону отказался от комментариев.
Справка ИА REGNUM:
Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в Хакасии. Окончил Абаканский государственный педагогический институт. С 1996 года Шихов начал служить в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008 году назначен заместителем начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю. В 2011 году перешёл в мурманское управление. Возглавил Забайкальский УФСИН в феврале 2018 года в звании полковника. В феврале 2020 года получил звание генерал-майора внутренней службы. Женат, имеет троих детей.