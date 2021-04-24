Киев, , 16:21 — REGNUM Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные учения с пограничной службой и воздушными силами страны на морском направлении. Об этом 24 апреля говорится в заявлении ВМС в Facebook.

«Командующий военно-морскими силами… совместно начальником южного регионального управления пограничной службы… проверили готовность подразделений к отражению агрессии условного противника в указанном районе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях приняли участие корабли, береговая артиллерия, а также морская пехота, авиация ВВС и подразделения погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 апреля, личный состав подразделения морской авиации ВМС Вооруженных сил Украины провёл тактико-специальную подготовку по поражению водных целей авиационными бомбами. Учения проходили на юге страны. Целью мероприятия было овладение практическими навыками экипажей и расчетов относительно перемещения в определенный район.

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