Москва, , 16:13 — REGNUM Коалиция партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ неизбежна, возможно, она «не случится до выборов», но после «безусловно произойдет», считает сопредседатель объединенной Справедливой России Захар Прилепин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Справедливая Россия — За правду» была зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации в марте 2021 года. Политическое объединение создано она создано на базе партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Председателем новой партии избран лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сопредседателями — Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

«Сразу, когда мы объединялись, проговорили о том, что коалиция между «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ — это совершенно неизбежно. Возможно, она не случится, мы реалисты, до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить. Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими позициями, для достижения максимально своих целей они должны объединиться с самыми близкими позициями», — заявил Захар Прилепин журналистам в субботу, 24 апреля, в рамках стратегических штабных учений «За правду!».

«В целом, конечно же, для того, чтобы добиться вещей, о которых мы говорим в рамках программного комитета, в рамках наших конференций разнообразных, если для этого потребуется объединение с ЛДПР, мы и с ними ради Донбасса, ради бедных и других самых важных вопросов готовы объединиться, с кем угодно — вплоть до единороссов. С КПРФ тут сам Бог велел», — цитирует слова Захара Прилепина РИА Новости.