Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM 24 апреля в Екатеринбурге (Свердловская область) на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках 27 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу встретились «Урал» и «Ахмат». Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На единственный мяч грозненской команды, забитым 21-летним Лечи Садулаевым (11'), хозяева смогли ответить лишь голом Рафаэла Аугустыняка на 58 минуте после передачи Стефана Страндберга.

Самым ценным игроком встречи был признан центральный защитник «Ахмата» Зоран Нижич, отметившийся пятью выигранными воздушными единоборствами. WhoScored оценил игру хорвата на 7,83 балла.

За последние пять матчей «Урал» смог одержать лишь одну победу: над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0 в рамках 24 тура РПЛ.

Составы команд:

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Калинин, Адамов, Рыков, Егорычев (Евсеев, 68'), Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич (Панюков, 86'), Гаджимуратов, Погребняк.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Нижич, Пуцко, Богосавац, Швец (Адуев, 84'), Ненахов, Тимофеев (Кармаев, 65'), Бериша (Мусаевич, 84'), Ильиy (Кадыров, 65'), Садулаев (Альмаси, 51').

Бригада арбитров: Иван Сиденков | Александр Богданов | Андрей Образко | Сергей Чебан | Анатолий Жабченко.

«Ахмат», набрав 36 очков, обошел «Краснодар» и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице лиги. «Урал» с 31 очком расположился двумя строчками ниже.