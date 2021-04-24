Москва, , 16:05 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 24 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре авиарейса, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще один отменен.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, около 15 миллиметров осадков выпало в Москве с 23 апреля. По прогнозам синоптиков, до вечера субботы, 24 апреля, сохранится в столице дождливая погода.