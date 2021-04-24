Пекин, , 16:03 — REGNUM Китайский технологический гигант Baidu и автопроизводитель Geely объявили о создании совместного предприятия для выпуска электромобилей с продвинутыми технологиями беспилотного вождения. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Совместное предприятие Baidu и Geely получит название Jidu Auto. В следующие пять лет компании планируют инвестировать в это предприятие 50 млрд юаней (около $7,7 млрд). Первый электромобиль Jidu Auto должен выйти в 2024 году. Позже компании рассчитывают выпускать новую модель каждые 12−18 месяцев.

Сотрудничество Baidu и Geely должно помочь этим компаниям закрепиться на рынке электромобилей Китая, являющемся не только крупнейшим в мире, но и одним из самых конкурентных. В настоящее время по поставкам электромобилей в Китае лидируют местные компании BYD, Nio, Xpeng, Li Auto и американский производитель Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Geely создал новый бренд электромобилей Zeekr.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае появился новый бренд электромобилей Zeekr