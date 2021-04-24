Москва, , 16:00 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации определило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на не более чем 4% в год. Такие данные следуют из сценарных условий прогноза Минэкономразвития, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022−2024 годы.

В документе, опубликованном на сайте Минэкономразвития сказано, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в период с 2022 года по 2024 год в среднем по стране не превысит 4% в год. Этот показатель соответствует показателю целевой инфляции.

При этом в МЭР отмечают, что в некоторых муниципальных образованиях, рост тарифов ЖКХ может превысить 4% в год. Это может произойти по причине реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ, или же при переходе к ценовой зоне теплоснабжения (режим так называемой альтернативной котельной).