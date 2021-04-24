Киев, , 16:00 — REGNUM Репрессии на Украине в отношении своих политических оппонентов развернула команда действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил 24 апреля глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter.

«Команда Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM) развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов», — написал он.

По его словам, наступление на «основополагающие принципы демократии» и «свободу слова» происходит в настоящее время в стране.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что с 24 апреля на Украине недоступны для просмотра YouTube-каналы ZIК, «112-Украина» и NewsOne.

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