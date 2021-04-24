Владимир, 24 апреля 2021, 15:58 — REGNUM Во Владимирской области 24 апреля подтверждено 63 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 586 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 298 тыс. 23 пациента, в том числе 86 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 1077 человек. За последние сутки подтверждено два новых летальных случая.