24 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Реакция соцсетей и местных телеграм-каналов на главные события в Иркутской области, произошедшие с 19 по 24 апреля 2021 года: «Хана Байкалу»; «За талоном в пять утра»; «Горящие московские трамваи»; «Сиротское гетто»; «Дерипаска — владыка Сибири?»; «Приангарье — регион контрастов».

Светлана Шаповалова, , 17:51 — REGNUM Пока одни строят планы по открытию на Байкале завода по производству бутилированной воды стоимостью €87,5 млн, другие вынуждены в пять утра приходить в поликлинику, чтобы получить заветный талон к врачу.

Флаг Иркутской области

Миллиардер Дерипаска вдруг озаботился некорректной статистикой бедных — иркутяне иронизируют: «Дерипаска — владыка Сибири?». А «дарёному коню», коим стали подержанные трамваи из Москвы, уже стали посматривать в «зубы»: то ломаются, то горят.

Но самый невероятный контраст демонстрирует Ангарск: рядом со складом аммиака, которым владеет ООО «Сытая улыбка», поселили детей-сирот. Кстати, квартал 251 уже называют не иначе, как «сиротское гетто»: квартиры плесневеют, а мнимое энергосбережение обернулось огромными счетами за электроэнергию.

«Хана Байкалу»

Такими словами в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») прокомментировали известие о том, что En+ построит предприятие по розливу питьевой воды из Байкала. Как сообщает РБК, оно будет создано на базе целлюлозно-бумажного комбината. Стоимость проекта оценивается в €87,5 млн. Согласно данным, которые были представлены в презентации директора департамента по развитию производственной системы En+ Сергея Пономаренко, мощность производства может достичь 1 млрд л питьевой воды в год. Численность персонала на предприятии составит 200−250 человек.

Озеро Байкал Виктория Шерина

«Китайцам запретили, теперь олигархи добрались», — пишет Игорь Бастриков.

«Ничего хорошего, кроме рабочих мест, этот завод не принесет. У нас и так столько леса нелегалом в Китай гонят, теперь еще и воду будут», — отмечает Александр Шмелев.

«Я не понял, это что — домик с трубой и краником столько стоит? А для того чтобы его открыть нужно 400 человек. Судя по всему 99 процентов выделенных средств уйдут в карманы…» — рассуждает Михаил Калашников.

«Ясно, чего китайцев выгнали», — иронизирует С.

Напомним, конфликт в связи со строительством китайского завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук обострился в начале 2019 года. В том, что по уникальным Таловским болотам проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров воды, чиновники поначалу видели лишь пользу — создание 150 рабочих мест. Пришлось вмешаться правоохранителям. Незаконность строительства удалось доказать в суде.

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«Бесплатно лучше не болеть: за талоном в пять утра»

Большой отклик и многочисленные комментарии в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») вызвало сообщение о том, что творится в городской Саянской больнице. Когда автор фото привезла туда свою мать занимать очередь в диагностическое отделение, было пять утра.

«Я в шоке! И мы были не первые! А в 7:00 было уже 40 человек! Когда в 7:45 открыли запись, диагностическое отделение было заполнено. Самое интересное, что талонов хватает только на первые 15−20 человек.

Я не понимаю, почему на исследование нельзя по телефону записываться или по интернету, или живая очередь в конце концов! Но не на улице в 5 утра к регистратору и не факт что получится. Люди (как я услышала в очереди) несколько недель не могут записаться на исследование», — пишет читательница.

Талон к врачу Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«Оптимизация медицины. Бесплатно лучше не болеть», — иронизирует Батор Цыренжапов.

«Все врачи поувольнялись, несмотря на неплохие зарплаты. Потому что никто не хочет работать со сплошным хамоватым быдлом. А имея высшее медицинское образование, можно вполне устроиться в иные места», — написала участница обсуждения под псевдонимом «Собака серая».

«Сейчас еще с 1 июня (или июля) будет проводиться массовая диспансеризация. Вообще можно будет с ума сойти», — пророчествует Екатерина Нимко.

«Это проверка твоей решимости, если тебе реально необходимо это исследование, то ты и в 4 утра придёшь и потом не опоздаешь к времени своего талончика», — смеётся Василий Глущенко.

«Горящие московские трамваи»

Трамвайный подарок мэра Москвы Сергея Собянина со скрипом приживается в Иркутске. Очередное возгорание «дарёного коня» спровоцировало комментарии в социальных сетях:

«Горит трамвай номер 4. Что-то зачастили они…»

«Активно у Москвы клянчат и потом радуются когда подачки привозят», — констатирует участник группы «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») Алексей Козейчук.

«Опять с Москвы б/у просить будут», — иронизирует Алексей Теплых.

Другой участник дискуссии — Андрей Турчинов — был категоричен: «Эти сараи, пардон — трамваи, давно пора списать и на металлолом, и требовать новые, а не московское утиль-старье».

Иркутский трамвай Artem Svetlov

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«Дерипаска — владыка Сибири?»

Иркутяне достаточно болезненно отнеслись к тому, что российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал данные Росстата о снижении бедности в России, заявив, число российских граждан, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, в реальности почти в 4,5 раза больше.

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«Миллиардер Дерипаска переживает за бедных? Во дела», — удивляется участник группы «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») Алексей Коржов.

«Когда Потанин отберёт часть бизнеса у Дерипаски, то ему придётся зарабатывать только на Иркутской области. Видимо готовит почву для губернаторства. Решил стать владыкой Сибири. Новые поправки в конституцию позволяют такое», — фантазирует Максим Максимов.

Олег Дерипаска AntonPopper777

«Это тот самый Дерипаска, который в сентябре при избрании его профессором МГУ сказал, что много он налогов платит федералам. Это неправильно! Надо, чтоб в регионе все оставалось! Ну то есть он платить ничего не будет, а лучше займётся в каком-нибудь Братске благотворительностью, больничку построит, например. Ну и достаточно, народу хватит», — отмечает Елена Мирошникова.

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«Сиротское гетто»

На известие о том, что дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья в 251 квартале города Ангарска оказались в опасности, отреагировал один из самых авторитетных сибирских телеграм-каналов buzoters_and_crows:

«В Ангарском градостроительном беспределе обозначилась опасная кульминация. Местные власти, составляя генплан, «не заметили» крупный склад аммиака рядом с участком под новый микрорайон. Теперь в квартале 251 стоят новые дома, и живут в них переселенцы из ветхого жилья и дети-сироты.

Живут и очень боятся токсичного склада за узкой 50-метровой полосой леса. По всем нормам такие опасные объекты должны быть окружены охранной зоной в диаметре минимум 500 метров. Опасность вполне реальная: при утечке аммиак моментально смешивается с воздухом и разносится по округе. Радиус поражения может достигать нескольких километров. Этот газ поражает нервную систему, вызывает отек дыхательных путей и удушье.

Например, 2 апреля в Иркутске на хладокомбинате при утечке всего 10 литров аммиака тяжело пострадали двое рабочих. В Ангарске же рядом с жилыми домами хранится от 25 до 40 тонн этого ядовитого вещества. Издевательски звучит даже название фирмы-собственника «Базы продтовары», где размещен аммиак — ООО «Сытая улыбка». Несложно догадаться, кто в Ангарске обрел регулярную сытость, «посадив» микрорайон рядом с опасным объектом и освоив федеральные деньги на стройке.

Аварийный дом. Иркутск Роман Нуркеев © ИА Красная Весна

Говорят, мэр города Сергей Петров весьма близок к строительному бизнесу. Аммиачная база работает с грубыми санитарными нарушениями и без лицензии. Прокуратура выяснила это еще в 2017 году, когда как раз заселялись новые дома в квартале 251. Сейчас на дворе 2021 год, и ровным счетом ничего не поменялось. У проблемы нет простого решения: склад аммиака городу нужен и переносить его дорого. Но дома сносить — тоже не вариант.

Кстати, «сиротское гетто», как называют квартал 251, уже несколько лет фигурирует в скандалах. Качество домов ужасное — квартиры заливает конденсатом, вырастает плесень, мнимое энергосбережение обернулось гигантскими счетами за ЖКХ. Исправлять недоделки никто не собирается: застройщик (местное ООО «СМУ») дуэтом с мэрией поют песню о дареном коне, которому в зубы не смотрят.

А люди теперь и жить там нормально не могут, и вряд ли продадут такое жилье, особенно рядом с крупным складом аммиака».