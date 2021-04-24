Тверь, 24 апреля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Комсомольская площадь в Твери получит статус природного парка. Решение принял губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам участия вместе с жителями города во Всероссийском субботнике 24 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области на субботнике

«Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, по развитию демографии», — отметил Игорь Руденя при общении с журналистами.

В рамках создания природного парка и увеличения в этой связи посещаемости территории губернатор также поручил обустроить здесь медицинский пункт, который будет работать по выходным дням.

Отметим, что первый в Тверской области природный парк создают в Калязинском районе на площадке особо охраняемой природной территории «Острова Спировские». Здесь планируют развивать рекреационный туризм. В Тверской области по поручению Игоря Рудени активизирована работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий, внимание уделяется благоустройству памятников природы. По мнению главы региона, такие территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во всех регионах страны проходит Всероссийский субботник, который ежегодно объединяет тысячи людей. Тверская область присоединилась к масштабной акции — в Твери приведут в порядок около 30 территорий. Вместе с жителями Твери в уборке территории Комсомольской рощи в Заволжье приняли участие губернатор Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова.