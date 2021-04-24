Тверь, 24 апреля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Новая транспортная развязка будет построена в Заволжском районе Твери при реализации проекта Западного моста. Об этом 24 апреля заявил губернатор Игорь Руденя во время участия во Всероссийском субботнике 24 апреля в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Развязка будет выходить на Санкт-Петербургское шоссе. Также будет создан и пешеходный переход, что обеспечит безопасный доступ через железнодорожные пути к популярному месту отдыха местных жителей — Комсомольской роще, сообщил Руденя, отвечая на вопрос местной жительницы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области на субботнике

«Приняли решение при реализации проекта по Западному мосту построить четвертый, дополнительный мостовой переход. Масштабный проект Западного моста включает в себя возможность продолжения улицы Фрунзе. Предусмотрена автомобильная развязка и соединение с Санкт-Петербургским шоссе. Таким образом, мы разгрузим Заволжье. Это будет новая транспортная артерия с выездом на трассу М-10 и возможностью перехода на другую сторону железнодорожных путей для наших граждан», — прокомментировал тему журналистам Игорь Руденя.

Строительство Западного моста в Твери является знаковым проектом. Обращения о его необходимости поступали от активистов, жителей города, глава региона рассказал об острой необходимости в строительстве моста Владимиру Путину в декабре 2020 года. Президент в январе 2021 года дал поручение Правительству РФ рассмотреть обращение Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери. На текущей неделе из резервного фонда Правительства РФ региону на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Проект «Западный мост» включает несколько объектов: строительство автомобильного моста с пешеходным движением, реконструкцию так называемого «Горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Реновация также затронет непосредственно Комсомольскую площадь.