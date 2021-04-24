Липецк, , 15:50 — REGNUM В Липецкой области 24 апреля подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 449 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 26 тыс. 653 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 262 — за последние сутки.

630 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.