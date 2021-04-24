Тверь, 24 апреля, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие во Всероссийском субботнике 24 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Глава региона принял участие в уборке территории Комсомольской рощи в Заволжье, также на уборку вышли советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области на субботнике

«Это традиционное для области мероприятие. На протяжении пяти лет все вместе принимаем в нем участие. Сегодня проводили уборку в одной из популярных среди горожан зон отдыха. Подобные места в городах Тверской области должны быть под нашим пристальным вниманием. Жители также внесли ряд предложений по благоустройству этой площадки — по дорожкам, лыжным трассам, освещению. Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми. И это часть работы в рамках реализации задачи, поставленной президентом, по развитию демографии», — сказал Игорь Руденя.

«Многое уже сделано в регионе, привлечены большие средства на развитие дорог и инфраструктуры. Будем работать далее вместе. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о важности преобразований для людей, создания комфортных условий для жизни, отдыха, о малых делах с учетом пожеланий жителей», — отметил Владимир Васильев.

В ходе субботника жительница Твери обратилась к главе региона с вопросом обеспечения безопасного перехода горожан через железнодорожные пути к Комсомольской роще.

Всего 24 апреля в Твери приведут в порядок около 30 территорий во всех районах города — это в том числе Парк Победы, Первомайская роща, Мигаловская набережная, Парк Текстильщиков, Бобачевская роща, Константиновские карьеры, набережные, скверы, зеленые зоны.

К экологической акции, помимо Твери, присоединились еще 10 городов-участников голосования за проекты благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Массовые уборки проходят во всех муниципалитетах Верхневолжья. Во время субботника приводят в порядок дворовые территории и общественные пространства, памятники и малые архитектурные формы, высаживают цветы и деревья, красят лавочки, бордюры и заборы. В местах проведения уборок проходят экологические лекции, семинары, культурно-развлекательные программы.

Всероссийский проект «Зеленая весна» реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации и Государственной думы РФ, федеральных ведомств и крупных корпораций. В Тверской области в акции ежегодно участвует около 12 тысяч жителей, в том числе порядка двух тысяч школьников. Активность также проявляют волонтеры, представили предприятий и организаций.