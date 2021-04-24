Баку, , 16:00 — REGNUM В Азербайджане за имитацию вакцинации от коронавирусной инфекции были наказаны три человека, сообщает 24 апреля издание Sputnik со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры республики.

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Уточняется, что ранее в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой медсестры, имитируя прививку, прикладывали шприц к месту введения препарата, но при этом не вводили человеку вакцину. В результате проведенного расследования были наказаны трое участников аферы.

В псевдовакцинаци, как установило следствие, принимали участие мужчина, а также две медсестры городской больницы №4 города Баку. Целью злоумышленников было зарегистрировать мужчину как лицо, которое прошло иммунизацию. Отведенная для этого и приобретенная за бюджетные средства доза вакцины была израсходована не по назначению.

В отношении подозреваемых начато производство об административном правонарушении по статьям 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и 227 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступка. Дело передали в суд для рассмотрения.

В итоге мужчина был приговорен к административному аресту на тридцать суток, одна из медсестер приговорена к 200 часам общественных работ, вторая — к штрафу в сумме 400 манатов.