Париж, 24 апреля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон первый раз участвует в официальной церемонии поминовения в День памяти жертв геноцида армян. Об этом 24 апреля сообщает Le Parisien.

Екатерина Кушакова ИА REGNUM Мемориал памяти жертв геноцида армян, совершённого в 1915 году в Османской империи

Эммануэль Макрон «24 апреля, день памяти геноцида Армян, мы не забудем. Мы будем бороться с историческим отрицанием, ненавистью и насилием. Французский и армянский народы навсегда связаны».

24 апреля президент посетил мемориал геноцида армян в центре Парижа, чтобы почтить память жертв. Он сделал 24 апреля Национальным днем памяти геноцида армян в феврале 2019 года. Сам геноцид Франция признала 29 января 2001 года.