Рыбинск, Ярославская область, , 15:45 — REGNUM Самое крупное предприятие Рыбинска — авиамоторный завод «Сатурн», на котором работает около 30 тысяч человек и применяются самые совершенные технологии. Этот моторный завод — единственный в мире, опережающий в своей отрасли США.

«Рыбинск — как театр одного актера», — рассказал журналистам директор завода РЭМЗ (входит в холдинг TDM ELECTRIC) Сергей Кузенев, — Завод «Сатурн» — единственный в мире, который сейчас «обходит» США в этой отрасли, и вся высшая школа — колледжная база в Рыбинске — традиционно была направлена на подготовку специалистов в авиационном двигателестроении. Надо отдать должное людям, прошедшим эту школу, которые прекрасно вписываются в другие производства, в том числе, и в кабельное. Период их адаптации составляет всего 2−3 месяца, а все знания с пользой идут на развитие новых отраслей».