Джакарта, , 15:45 — REGNUM У берегов индонезийского острова Бали обнаружены обломки подводной лодки ВМС Индонезии, которая пропала несколько дней назад. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника штаба ВМС Индонезии Юдо Маргоно.

Сообщается, что в зоне поиска были обнаружены части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно для перископа, а также молитвенные коврики.

В итоге командование ВМС Индонезии приняло решение изменить статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с пропавшей на затонувшую.

Также отмечается, что нефтяное пятно, которое было обнаружено на поверхности воды в том месте, где предположительно пропала подлодка, могло появиться из-за того, что нефтепродукты просочились в воду через трещину в топливном баке или же экипаж намеренно выпустил топливо и технические жидкости, чтобы облегчить вес судна.

Напомним, что подлодка KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии перестала выходить на связь 21 апреля во время учений. На борту субмарины находились по меньшей мере 53 человека.