Катайск, Курганская область, , 15:43 — REGNUM В курганском городе Катайске в общежитии №1 по ул. 30 лет Победы несколько лет наблюдаются проблемы с канализацией и электропроводкой. Местные власти бездействуют, сообщает «Область 45».

Люди мучаются от постоянно забивающейся канализации, сырой плитки, опарышей на трубе, плесени и воды на стенах. Люди порой вынуждены ходить по нужде в вёдра и выливать фекалии за рядом стоящие гаражи.

Управляющие компании отказываются от общежития №1 из-за больших коммунальных долгов местных жильцов. Само здание впору признать аварийным, однако в 2019 году в общежитии перелетали крышу, что документально делает дом обновлённым. В администрации Катайска бедственное положение общежития не комментируют.