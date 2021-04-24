Курск, 24 апреля 2021, 15:37 — REGNUM В Курской области 24 апреля зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 36 тыс. 8 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 553 пациента, в том числе 120 — за последние сутки.
Скончались 680 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.