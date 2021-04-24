Минск, , 15:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении подписать специальный декрет о передаче власти Совету безопасности страны в экстренной ситуации. Об этом сам Лукашенко заявил сегодня, 24 апреля.

Лукашенко сказал, что решение о подписании такого декрета он принял давно, когда «все только начиналось». По всей видимости он имел в виду прошедшие в 2020 году выборы главы государства и последовавшие за ними протесты.

По словам Лукашенко, в декрете значится, что в экстренной ситуации, когда с президентом республики что-нибудь случится, исполнять его обязанности будет глава правительства, а все решения будут приниматься в рамках тайного голосования членов Совета безопасности.

Напомним, что 23 апреля Лукашенко посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.