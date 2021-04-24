Минск, , 16:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подписание в ближайшие дни декрета относительно того, как в республике будет выстроена власть на случай «если вдруг» с главой государства что-то случиться.

Об этом 24 апреля заявил белорусский лидер ходе посещения Полесского радиационно-экологического заповедника в Наровлянском районе, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, если президента Белоруссии «застрелят», то совет безопасности будет наделен определенными полномочиями.

Александр Лукашенко «Я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет Безопасности должен принимать решение… Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Лукашенко также добавил, что вряд ли наступит такая необходимость, отметив, что нельзя терять бдительность и должно все предусмотреть.

Александр Лукашенко «Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием… Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете Безопасности решат».

Белорусский лидер также добавил, что решение о принятии декрета было принято давно.

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Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что была задержана группа людей, которые готовили на него и его детей покушение. Он также добавил, что задержанные были связаны с американскими спецслужбами.

Отметим, в своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин упомянул о планируемых покушении на Александра Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Александра Лукашенко! Но планы по госперевороту и подготовке убийств — уже переходит все границы», — сказал глава России.