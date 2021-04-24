Минск, 24 апреля 2021, 16:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подписание в ближайшие дни декрета относительно того, как в республике будет выстроена власть на случай «если вдруг» с главой государства что-то случиться.
Об этом 24 апреля заявил белорусский лидер ходе посещения Полесского радиационно-экологического заповедника в Наровлянском районе, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам Лукашенко, если президента Белоруссии «застрелят», то совет безопасности будет наделен определенными полномочиями.
Лукашенко также добавил, что вряд ли наступит такая необходимость, отметив, что нельзя терять бдительность и должно все предусмотреть.
Белорусский лидер также добавил, что решение о принятии декрета было принято давно.
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Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что была задержана группа людей, которые готовили на него и его детей покушение. Он также добавил, что задержанные были связаны с американскими спецслужбами.
Отметим, в своем ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин упомянул о планируемых покушении на Александра Лукашенко и государственном перевороте в Белоруссии.