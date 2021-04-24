Москва, , 15:23 — REGNUM Российские власти могут ограничить импорт продукции чешского производства в ответ на недружественные дипломатические действия со стороны Праги. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что рассматривается вариант асимметричного ответа на недружественные действия Чехии, в частности, вариант с ограничением импорта чешской продукции, например, пива.

Прибегнуть к экономическим санкциям Москве, «возможно, придётся», так как действия чешской стороны носят беспрецедентно агрессивный характер, отреагировать на которые симметрично не получается, пояснили источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетица в 2014 году. После этого из Праги выслали 18 российских дипломатов, которых чешские власти считают сотрудниками разведки.

Россия категорически отвергает эти обвинения и в ответ высылала 20 чешских дипломатов. Однако после этого власти Чехии выслали еще 63 сотрудника российского посольства, которые должны покинуть республику с членами семей. На это Москве уже тяжело ответить симметрично, так как пришлось бы выслать всех оставшихся чешских дипломатов вместе с послом, то есть фактически разорвать дипломатические отношения. Поэтому, по данным издания, рассматриваются альтернативные варианты ответа.