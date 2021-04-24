Марина Каширская, 24 апреля 2021, 16:29 — REGNUM В Астрахани заседание суда по делу о хулиганстве, в котором обвиняют блогера Григория Галямова, перенесли на 26 апреля из-за неявки фигуранта, сообщил портал «Каспий Инфо».

В суде
В суде
Усач Тимофей © ИА Красная Весна
"Дело начали слушать еще 24 марта, но заседания неоднократно переносились по разным причинам. В частности, из-за того, что скандально известный шоумен попал в инфекционную больницу. А потом не являлся на слушания. Заседание, назначенное на 22 апреля, снова отложили из-за неявки подсудимого. Перенесли его на 26 апреля. В настоящее время полиция проводит мероприятия по исполнению решения суда о приводе шоумена на заседание. Однако стоит подчеркнуть, Галямов не находится в розыске», — сообщило издание.

Григорий Галямов — астраханский блогер, бизнесмен, шоумен и ведущий. Относительную известность ему принес кастинг, который Галямов организовал для себя в стиле телешоу «Холостяк». В 2019 году он даже выдвигался на пост губернатора Астраханской области, но до этапа утверждения кандидатур не дошёл. В 2020 году он выпустил серию роликов, идею для которых тоже позаимствовал у популярного телешоу: Галямов стал ходить по магазинам, кафе, кальянным и «проверять» их работу. Широкая общественность узнала об астраханском «ревизоре» после одного из видеороликов: увидев, как он толкается с пожилой женщиной и бросает продукты на пол, астраханцы потребовали привлечь блогера к ответственности. Стало известно, что после визита Галямова женщина попала в больницу.

Григорий Галямов
Григорий Галямов
Скриншот из vk.com/grigoriy_galyamov
«О том, что у Григория Галямова не было легитимных оснований проводить какие-либо проверки, подтвердило и региональное Управление МВД. Полиция ответила на запрос председателя межрегиональной общественной организации «Комитет по правам человека и законности» Карена Григоряна, в котором указала, что астраханский шоумен действовал не по букве закона.
«Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Вышеизложенные положения свидетельствуют о факте отсутствия полномочий у гр. Галямова Г.Ф. на осуществление как плановой, так и внеплановой проверки деятельности какого-либо индивидуального предпринимателя», — цитирует портал «Пункт А» ответ полиции.
Григорий Галямов толкает женщину
Григорий Галямов толкает женщину
Цитата из youtube.com

После скандального видео из лиманского магазина на канале Галямова было опубликовано еще несколько таких видео с «проверками». На них он вел себя менее вызывающе, однако комментаторы всё равно действия шоумена осудили, а некоторые — припомнили пострадавшую пожилую женщину. Есть также те, кто видеоролики считает полезными, а кто-то и вовсе считает, что Галямов зарабатывает на предпринимателях.

«Это должно делаться в соответствии с законом и уполномоченными на это организациями. А так — это беспредел!»

«Как я понял, он не чиновник и действовал по личной инициативе. Этот процесс мне лично импонирует. Потому как никогда особо не обращаю внимания на срок годности товара, не заморачиваюсь. А пару раз конкретно так обжегся на этом… Может, из-за таких блогеров что-то изменится. Думаю, процесс позитивный».

«Галямов обзавелся новыми полномочиями по изъятию документов и аппаратуры? А еще приобрел новую специальность: технолог пищевой промышленности. Смешные, непрофессиональные вопросы! Пафос, и только».

«Это беспредел, который прикрывается депутатом. Просрочку удалять надо законно, а не избивать продавцов».

«Жители этого села, можете выдохнуть! Он больше не приедет!»

«Вся съёмочная группа должна отправиться под суд».

«Это тот случай, когда не взяли работать в Роспотребнадзор, но очень хочется».

«В данном видео ни одной женщины (бабушки) не пострадало!»

«Лет пять надо такому ревизору, как Галямов, чтобы в сибирской тайге сухой кедр инспектировал».

«После Лимана представляться начал и разрешения спрашивать. Григорий, тогда объясните, почему так нахально, нахрапом действовали в Лимане? Просто в этом выпуске как будто совершенно другой человек!»

«Мое мнение: нашел просрочку или немаркированный товар — вызови полицию и Роспотребнадзор, а бросать продукты на пол не имеете никакого морального права».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после скандала Галямова исключили из партии «Единая Россия». 24 марта «ревизор» попал в изолятор временного содержания: суд отпустил Галямова в больницу из-за жалоб на здоровье, но после визита к врачу тот в зал суда решил не возвращаться.

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