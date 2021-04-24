Воронеж, , 15:17 — REGNUM Команда Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина завоевала победу на спартакиаде военных вузов Минобороны РФ. Награды военным спортсменам вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Второе место заняла команда Военного института физической культуры, третье — команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

«Мы все с волнением следили за ходом соревнований, искренне болели за своих спортсменов, радовались их удачам… Ваша готовность сражаться на пределе физических возможностей, преодолевая боль и травмы, помогли покорить вершины большого спорта и подняться на ступени пьедестала», — сказал замминистра обороны на церемонии награждения.

Спартакиада вузов Министерства обороны РФ прошла в Воронеже с 19 по 24 апреля. В соревнованиях приняли участие более тысячи курсантов из 31 военного вуза. Участники соревновались в шести видах спорта: стрельба из штатного или табельного оружия, армейский рукопашный бой, военное пятиборье, офицерское троеборье, спортивное ориентирование и самбо. Спартакиада проходит в рамках подготовки к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в России в 2022 году. В них примут участие кадеты и курсанты государств, входящих в Международный совет армейского спорта (CISM).