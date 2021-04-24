Москва, , 15:13 — REGNUM Введение нового модуля «Наука» в состав российского сегмента Международной космической станции позволит проводить научные эксперименты в открытом космосе. Об этом сообщается в специальном сюжете студии «Роскосмос ТВ».

В Роскосмосе рассказали, что новый лабораторный модуль расширит обитаемое пространство российского сегмента стации. В частности, «Наука» оснащена бытовым отсеком и дополнительной каютой для ещё одного члена экипажа.

Главным предназначением нового модуля станет проведение научных экспериментов. Для этого модуль оснащён рабочими местами с универсальными креплениями, которые позволят легко устанавливать и менять научное оборудование.

Отмечается, что «Наука» позволит проводить эксперименты не только внутри станции, но и за её бортом. На внешней поверхности модуля расположено около 20 мест для установки оборудования, что позволит проводить эксперименты в открытом космосе прямо с борта МКС.

Запуск нового российского модуля запланирован на лето 2021 года. Для интеграции «Науки» в состав МКС потребуется около восьми выходов в открытый космос.

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