Подгорица, , 15:20 — REGNUM Черногория остается важным европейским партнером, и только гражданская и демократическая Черногория добьётся положительных результатов в процессе евроинтеграции, заявил 24 апреля председатель парламента Черногории Алекса Бечич на встрече с членами парламентской ассамблеи Совета Европы (далее — ПАСЕ). Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Бечич рассмотрел поствыборные политические процессы и мирную передачу власти и отметил, что Черногории «необходимы реформы, особенно по вопросу укрепления доверия к прокуратуре, судопроизводству и избирательному процессу».

Члены ПАСЕ высоко оценили политическую зрелость, проявленную политическими субъектами, которая позволила организовать мирный переход власти в Черногории после парламентских выборов 30 августа 2020 года.

Затронув нынешнюю политическую ситуацию в Черногории в контексте прошедших парламентских выборов, Бечич обменялся с собеседниками мнением по поводу недавно принятой резолюции ПАСЕ, поблагодарив за конкретно выраженную поддержку принятия закона «О свободе вероисповедания» на сессии 28 декабря, как решение, которое уважает демократию и верховенство закона, как четко указано в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.