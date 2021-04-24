Приштина, , 14:57 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 23 апреля сообщило о том, что вакцинация населения от COVID-19 в Приштине была прервана до прибытия новой партии вакцин.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Первые партия вакцин от COVID-19 прибыла в Косово при посредничестве международной инициативы COVAX 28 марта 2021 года — 24 тысячи доз вакцины производства компании AstraZeneca.

На данный момент Косово располагает лишь 1900 дозами вакцины. Ожидается, что в период с апреля по июнь бедная республика получит еще 76 800 доз вакцины производства компании AstraZeneca и еще свыше 100 тысяч доз вакцины производства компании vaksinës Pfizer/BioNTech до конца июня.

20 апреля в Евросоюзе сообщили, что в рамках помощи странам Западных Балкан до конца августа в Косово будут отравлены еще 95 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer/BioNtec.

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