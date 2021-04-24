Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Студия Marvel начала работу над новым фильмом супергеройской серии «Капитан Америка». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Сценарий к новому фильму напишут Малкольм Спеллман и Далан Муссон, работавшие над сериалом «Сокол и Зимний солдат». Информация об актёрском составе и подробности сюжета не сообщаются.

Авторы The Hollywood Reporter предполагают, что новый фильм «Капитан Америка» продолжит историю Сэма Уилсона. В предыдущих трёх фильмах серии главную роль играл Крис Эванс, однако вопрос его участия в новом проекте остаётся открытым.

Франшиза «Капитан Америка» была перезапущена в 2011 году с выходом фильма «Капитан Америка: Первый мститель», который в российском прокате был переведён как «Первый мститель». Продолжения вышли в 2014 и 2016 годах.

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