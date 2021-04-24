Минск, , 14:56 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1453 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в республике зарегистрировали 351 674 случая заражения. 342 102 инфицированных выздоровели (1442 за сутки), 2483 — скончались (десять человек за сутки).

В республике в диагностических целях было выполнено 5 759 533 тестирования, 17 881 из них пришлись на минувшие сутки.