24 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение президента Украины не ехать в Москву на переговоры.

Артур Савин, , 15:51 — REGNUM Заявление вице-премьера, заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Резникова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский © ИА REGNUM

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"Ну что ж ты, фраер, сдал назад?» — издевается Вадим С.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены такому решению украинского президента. Люди считают, что Зеленскому просто не поступил приказ «сверху», вот он и не поехал на переговоры в Россию.

«Какая разница, что он может? Все чиновники постмайданной Украины просто иностранные марионетки. Прикажут — поедет. Не прикажут — не поедет», — считает Вячеслав П.

Часть людей выразила уверенность, что Зеленский мог бы приехать в Москву, но его одолел страх, ведь после посещения «врага» в Киеве его уже встретят радикальные украинские националисты, не готовые смириться с мирным решением вопроса Донбасса.

«Испугался, короче! Если бы Зеленский был, как он сам себя называет, человеком мира, он бы давно должен был быть и на Донбассе и в Москве», — предполагает Ерлан С.

«Сам же бросил вызов! А сейчас, скуля, под лавку забился. Кровавый клоун. Способен только озвучивать чужие хотелки», — пишет Любовь Ч.

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Ряд пользователей предположил, что в любом случае из данной поездки бы ничего полезного не вышло. Люди указали на то, что украинские политики строго пользуются западными методичками и разумного разговора с ними не выйдет.

«Нет ничего невозможного. Но с чем Зеленскому ехать? Со старой пластинкой? Чего он нового сказать может?» — задаётся вопросом Виктория П.

«Даже если бы Зеленский очень хотел, кто ему разрешит? Он не хозяин ни себе, ни своей стране. Он под каблуком у Запада и бандеровцев. Политиком он так и не стал. Не стал и руководителем страны. Как был комиком, так и остался. Это вот его стихия», — считает Татьяна К.

Некоторые комментаторы считают, что и украинская, и российская стороны не пошли навстречу друг к другу, что, по сути, превратилось в пустое шоу. Зеленский нападает, а Путин парирует. Но позитивного результата для жителей Донбасса из всего этого процесса не рождается.

«Какая неожиданность. Путин не поедет на Украину, а Зеленский в Россию. Если им так надо поговорить, то почему бы не сделать этого на нейтральной территории? Устроили шоу», — поделилась своим мнением Eva S.

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Нашлись и те, кто считает стечение обстоятельств вполне логичным. Люди убеждены, что вопрос с украинской властью придётся решать самим жителям Донбасса, которые отстоят свои интересы и свою землю перед карателями ВСУ.

«Зеленский, раз отказался ехать в Москву, тогда пасть свою вонючую закрой и исчезни с горизонта. Шахтёры сами с тобой, ушлёпком, разберутся», — написал Валерий М.

Напомним, 24 апреля вице-премьер, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.