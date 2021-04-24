Кишинёв, , 14:38 — REGNUM В Молдавию 24 апреля доставили 142 тысячи доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» прибывает в Молдавию Facebook.com/dodon.igor1

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Вакцина была доставлена в международный аэропорт Кишинёва спецбортом МЧС России.

Груз сопровождали председатель партии социалистов Молдавии, бывший глава республики Игорь Додон и группа депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Глава партии социалистов Молдавии отметил, что еще сорок тысяч доз вакцины должны быть доставлены в республику в ближайшие недели.

Молдавский политик также выразил благодарность за вакцину в адрес президента России Владимира Путина.

Игорь Додон «Владимир Владимирович, большое спасибо от всего молдавского народа! Как говорится, друг познаётся в беде. Вы были с нами год назад, когда здесь же приземлился российский самолёт с первыми тестами из Китая. Сегодня первая вакцина поступила в Молдову тоже вашим самолётом».

Политик также выразил надежду на то, что в середине мая начнутся переговоры о закупке минимум миллиона доз российской вакцины «Спутник V».

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