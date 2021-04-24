24 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Ярослав Чингаев, , 14:44 — REGNUM Несмотря на проливной дождь, в Москве открылась пассажирская навигация по Москве-реке. В честь открытия более 40 судов участвовали в параде от Новоспасского моста до Андреевского пешеходного моста.

К новому навигационному сезону в Москве открыто 43 причала, с которых москвичи и гости столицы могут сесть на прогулочный корабль. Также открыт причал Северного речного вокзала после ремонта. С него можно идти по новому маршруту до Химок. Минимальная стоимость проезда составит 400 рублей.

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Заместитель руководителя ГБУ Гормост Артур Ладзин. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Президент московской ассоциации судовладельцев Кирилл Евдокимов. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первый заместитель ФГБУ Канал им. Москвы Владимир Штурмин. Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие навигации на Москве-реке. Парад судов. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM