26 апреля 2021 | Время чтения 10 мин

Борьба за Кольцевую велодорогу, построенную к Олимпиаде 1980 года в Москве, вышла на новый уровень: суд постановил снести жилые дома и принял иски о сносе бизнес-центра.

Анна Иванова, , 06:03 — REGNUM Юридическая борьба за будущее уникального спортивного сооружения — Кольцевой велодороги, построенной к Олимпиаде 1980 года в Москве, вышла на новый уровень. Арбитраж Москвы в апреле-мае 2021 года начал рассмотрение шести исков к компании «Вестерн Эстейт» олигарха Романа Абрамовича, пять из которых — о признании самовольной постройкой пяти корпусов бизнес-парка «Крылатские холмы» общей площадью почти 100 тыс. кв. м. А первый иск был подан еще в конце прошлого года — в нём требование о расторжении договора аренды земельного участка, из-за застройки которого и хотят разрушить часть велотрассы.

Олимпийская велотрасса в Крылатском Andrey Filippov 安德烈

Начало истории: Знаменитой велодороге, построенной к Олимпиаде-80, грозит уничтожение?

С вопросом о перспективах данных судебных исков ИА REGNUM обратилось в АО «Лата Трэк», которое уже несколько лет имеет судебный спор с ООО «Вестерн Эстейт» в отношении смежного земельного участка, на котором компания Абрамовича только собирается строить еще одно здание, добившись при этом сноса части знаменитого олимпийского сооружения — Кольцевой велодороги.

Закон суров, но… он не для всех

Начиная с января 2021 года межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» подала шесть исков к компании ООО «Вестерн Эстейт» и департаменту городского имущества города Москвы. В одном из них истец требует признать недействительным договор аренды между департаментом и компанией «Вестерн Эстейт».

Стоит отметить, что в декабре 2019 года было вынесено решение Тушинского районного суда по делу №2−17/19, который признал самовольными постройками три здания общей площадью 6000 кв. м в Москве на ул. Летная на том основании, что они были незаконно построены на ООПТ, и предписал снести данные постройки. Иск был подан Межрайонным природоохранным прокурором г. Москвы, действовавшим в интересах неопределенного круга лиц. Дела похожи как две капли воды. И хотя в апелляционной инстанции решение Тушинского суда было отменено, но оно представляет интерес и для спора за Олимпийскую велодорогу.

«Принципъ» тоже обращался к Межрайонному природоохранному прокурору г. Москвы, но пока не получил поддержки, и вынужден был повторно обратиться уже с открытым письмом-призывом выступить в поданных исках соистцом, ведь после процесса в Тушинском суде у прокурора есть бесценный опыт по защите ООПТ от незаконного строительства.

Олимпийский самострой или самовольная Олимпиада?

«Лата Трэк», собственник олимпийского объекта (велодороги), с 2018 года ведёт судебные тяжбы с компаниями, которые СМИ называют подконтрольными Роману Абрамовичу. Так, еще в 2018 году фирма «Медикал Эстейт» (в ходе процесса её сменило ООО «Вестерн Эстейт») обратилась с иском к «Лата Трэк», требуя снести часть кольцевой велодороги, а получив отказ, подала иск в суд. Никто не мог и предположить, что спустя 40 лет кому-то придёт в голову сносить олимпийский объект! А уж тем более, что суд удовлетворит данное требование.

Представитель АО «Лата Трэк» Татьяна Гусева, комментируя проигранный процесс и иски против «Вестерн Эстейт», отметила, что «Принципъ» выбрал себе сложного оппонента — с мощным административным и, что еще важнее, безграничным финансовым ресурсом.

«Мы столкнулись с тем, что суд, по нашему мнению, вёл себя крайне необъективно, на протяжении всего судебного разбирательства словно готовя почву для определённого решения, — отмечает Гусева. — Судите сами: суд отказывался приобщать к материалам дела, очевидно относящиеся к этому процессу доказательства, опровергающие позицию ООО «Вестерн Эстейт», постоянно не давал выступать представителю «Лата Трэк» во время заседания, отказывал нам во всех наших законных ходатайствах. По делу назначалась судебная экспертиза, но выбор экспертной организации был осуществлён по предложению правительства Москвы. При этом заключение экспертизы не поддаётся никакой критике».

Если верить заключению экспертизы, исследование проводилось совершенно в другом районе Москвы, а не там, где находится спорный объект, фигурирующий в иске.

Панфилова Г.Е., которая всячески старалась спасти экспертов из сложного положения, препятствуя нашему представителю допрашивать экспертов. В ходе допроса экспертов стало совершенно очевидно, что заключение экспертизы содержит существенные недостатки и является недостоверным. Но судья, видимо, спешила вынести судебное решение, так как наши оппоненты торопятся приступить к строительству, наверное, поэтому безосновательно отказала нам в удовлетворении ходатайств о назначении повторной и дополнительной экспертиз (хотя перед допросом экспертов сама сказала о необходимости проведения новой экспертизы), и пошла на очень серьёзное, на наш взгляд, нарушение — объявила перерыв в заседании и позволила экспертам представить в суд дополнения и исправления к заключению экспертизы, что действующим законодательством не допускается». Татьяна Гусева «В ходе последовавшего судебного допроса экспертов те опровергли часть наиболее важных сделанных ими же выводов. Проще говоря, сами «запутались в своих показаниях» и не смогли защитить своё экспертное заключение. Но в дело вмешалась судья, которая всячески старалась спасти экспертов из сложного положения, препятствуя нашему представителю допрашивать экспертов. В ходе допроса экспертов стало совершенно очевидно, что заключение экспертизы содержит существенные недостатки и является недостоверным. Но судья, видимо, спешила вынести судебное решение, так как наши оппоненты торопятся приступить к строительству, наверное, поэтому безосновательно отказала нам в удовлетворении ходатайств о назначении повторной и дополнительной экспертиз (хотя перед допросом экспертов сама сказала о необходимости проведения новой экспертизы), и пошла на очень серьёзное, на наш взгляд, нарушение — объявила перерыв в заседании и позволила экспертам представить в суд дополнения и исправления к заключению экспертизы, что действующим законодательством не допускается».

Гусева уточнила, что на этот случай (когда выяснено, что экспертное заключение неполное или содержит неясности) суд должен назначать повторную или дополнительную экспертизу, но никак не разрешать править или дополнять заключение, ранее представленное экспертом в суд.

«Фактически, в дополнениях эксперты изменили часть заключения экспертизы, что недопустимо и является существенным нарушением процессуального права. А вскоре выяснилось, что из материалов дела исчезла большая часть аудиопротокола допроса экспертов на судебном заседании. Это очень серьёзное нарушение судебного процесса, должное повлечь безусловную отмену судебного акта, и, по нашему мнению, совершенно не случайное, ведь на этом заседании были зафиксированы ответы экспертов, полностью опровергающие выводы их экспертного заключения. Мы самостоятельно осуществляли аудиозапись судебного заседания и полная аудиозапись заседания у нас имеется. Только после направления жалоб председателю ВС РФ, председателю АСгМ аудиопротоколы «нашлись»… только судебный процесс уже закончен», — заявила представитель «Лата Трэк».

23 марта 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебное решение арбитража Москвы. К тому, как проходило рассмотрение жалобы в апелляции, у компании — собственника велодороги также есть претензии.

«На наш взгляд, заседание в апелляции проходило необъективно. Доводы нашей апелляционной жалобы были очень аргументированы, основаны на правовых позициях Верховного Суда РФ, Арбитражного суда Московского округа, и подтверждены позицией известного цивилиста, доктора юридических наук, профессора Константина Скловского.

Татьяна Гусева К сожалению, апелляционный суд оставил без внимания все наши доводы и проигнорировал ссылки на то обстоятельство, что спорный участок под застройку властями Москвы и застройщиком выбран незаконно. В договоре аренды этого участка, в приложении, есть выписка из реестра недвижимости, где прямо сказано, что в границах участка находится объект недвижимости. «Вестерн Эстейт» не мог не знать о том, что берет в аренду участок с частью зарегистрированного в кадастре спортивного сооружения. При этом с «Лата Трэк» ни выбор участка, ни его передачу в аренду под застройку никто не согласовывал».

На месте велодороги мог быть и Воронеж

Сейчас компания «Лата Трэк» в течение двух месяцев обязана исполнить этот судебный акт, который, по их мнению, неисполним. Более того, содержит несуразицу.

«Исправления в заключении экспертов дали не тот результат, который ожидали в «Вестерн Эстейт», — эксперты должны были проводить обследование велотрассы в Крылатском, при этом координаты, указанные в экспертном заключении по какой-то необъяснимой причине, — это другой район Москвы — Царицыно. Суд эти неверные исследования и координаты объектов, подлежащих сносу, зафиксировал в резолютивной части судебного акта — согласно исковым требованиям. Таким образом, получается, что, в соответствии с этим решением, «Лата Трэк» должен снести жилые дома и магазин на улицах Каспийская и Ереванская в городе Москве.

Мы были уверены в том, что апелляционный суд не сможет проигнорировать этот наш довод, но административный ресурс сломал и эту стену, и сейчас мы занимаемся оповещением жильцов «приговорённых» судом домов о скором переезде. Не просто же так ООО «Вестерн Эстейт» просило суд сделать судебный процесс закрытым, обосновывая это какими-то коммерческими тайнами, хотя в рассматриваемом случае речь идёт о незаконном выделении без торгов земельных участков, являющихся государственной собственностью. Поэтому «Принципу», учитывая такого оппонента, можно только рекомендовать делать максимальную огласку своих действий», — резюмирует Татьяна Гусева.

После получения решения суда представители «Лата Трэк» обратились к экспертам, чтобы понять, что же они должны снести, исходя из координат, указанных в решении суда. В техническом отчёте экспертов о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по определению местоположения самовольных построек, расположенных на земельном участке с координатами, указанными в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40−9527/18−35−66 от 25.11.2020 года указано, что «в соответствии с указанным координатам участок кольцевой велодороги располагается в жилом районе Царицыно, а именно — домов 18 корп.1, 18 корп. 2 по ул. Каспийская и домов 24 корп. 2, 28 корп.2 по ул. Ереванская».

По данным портала flatinfo.ru, по адресу улица Каспийская, 18 корпус 1 расположен пятиэтажный дом 1966 года постройки общей площадью 5220 кв. м. В этом доме 117 квартир и проживают 277 человек. По программе реновации данный дом определен к расселению в рамках третьей стадии реновации — с 2029 по 2032 год. Корпус 2 по этому же адресу представляет собой пятиэтажку того же года постройки на 120 квартир и 271 жильца. Расселить корпус также планируют в рамках третьего этапа реновации — в 2029— 2032 годы. Третий, упомянутый в заключении экспертов дом, по улице Ереванская, 24 корпус 2 — пятиэтажный дом 1966 года постройки на 120 квартир, в которых проживают 273 человека. Расселить дом должны во второй стадии реновации — с 2025 по 2028 год. Последний дом — по улице Ереванская, 28 корпус 2 представляет собой 12-этажку на 84 квартиры, в которых проживают 164 человека. Данный дом в программе реновации не числится.

Таким образом, если следовать решению суда (указанным в нём координатным точкам) и выводам экспертов в техническом отчёте, то компания «Лата Трэк» должна снести четыре дома на 441 квартиры, в которых проживают почти 1 тыс. жильцов. Это какой-то новый тайный проект реновации вне очереди или же грубая ошибка в решении суда?

Похоже, что представители «Вестерн Эстейт» осознали, что одержали пиррову победу, и на сайте АСгМ появилась информация о поданном истцом заявлении «об исправлении описок, ошибок в судебном акте».

«Суд попытается нивелировать эту абсурдную ситуацию, я убеждена в этом, выпустив какое-то пояснение к решению. Также я убеждена, что исправлять подобные ошибки можно только отменяя неисполнимое решение», — заявила Татьяна Гусева.