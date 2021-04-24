Воронеж, , 14:18 — REGNUM Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен съездила в Воронежскую область и пообщалась с местными жителями, которые рассказали ей, что не считают жителей Украины чужими, но негативно относятся к нынешнему украинскому правительству. Они также отметили, что в случае нападения готовы обороняться. Об этом говорится в статье журналистки «У границы с Украиной люди готовы к войне», опубликованной в газете Dagens Nyheter.

Сначала журналистка пообщалась с жителями села Масловка Воронежской области.

«Россия никогда ни на кого не нападала. Мы мирный народ. А кто на самом деле эти…[украинцы]? Они такие же русские люди, как и мы… Все в этих землях принадлежит одному и тому же народу. Мы думаем по-русски по обе стороны границы. Но сейчас украинское правительство продалось вашим господам», — рассказала журналистке жительница села Масловка (Воронежская область) пенсионер Татьяна Щукина.

Женщина также рассказала, что у многих на Украине имеются родственники и друзья. А до начала гражданской войны в Донбассе люди часто ездили на Украину. Например, совершали паломнические поездки по древним храмам, осматривали достопримечательности украинской столицы. На Украине, по словам женщины, много интересного. Она также рассказала, как в советское время люди приобретали книги Лермонтова и Гоголя, переведенные на украинский язык.

«Пусть только попробуют сюда прийти. Мы им ответим по-мужски. Как в Великую Отечественную войну», — заявила о готовности к обороне еще одна жительница Масловки Валентина Серикова.

Журналистка отметила, что жители российского региона «едины во мнении», что военная угроза исходит не от Российской Федерации.

Представительница СМИ также поинтересоваться, как России можно бояться, что Украина, которая является намного меньше Российской Федерации, может напасть. Но ей ответили, что никто не боится, а украинцев им жаль.

«Мы не боимся! Нам их очень жалко!» — ответили местные жители представительнице шведского СМИ.

Также журналистка поинтересовалась, зачем украинской стороне нападать на Россию, на что ей ответили, что Киев «идет со своими танками на Донецк» и задаются вопросом, останется ли Россия при этом в стороне?

«Так они же уже идут на Донецк со своими танками. Мы что, просто должны стоять и смотреть на это? Думаете, Путин будет сидеть сложа руки, пока они бомбят Донбасс? У нас друзья и родственники в Донецке, это наш народ!» — ответили журналистке шведского средства массовой информации.

Жительница Масловки Татьяна Щукина в свою очередь также указала на оказываемую Киеву поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы.

«Почему американцы подстрекают Украину? Почему США послали военные корабли и сказали, что поддержат Украину? Почему Европа поддерживает Зеленского?», — задается вопросами Татьяна Щукина.

Другая жительница Масловки Валентина Серикова добавила, что ее брат 40 лет проживает на Украине и с 2014 года (начало гражданской войны в Донбассе) она не может приезжать к нему в гости.

«Мы общаемся только по Скайпу. Я больше не могу туда ездить. Как пропаганде удалось убедить украинцев, что мы — москали (так украинские националисты называют русских — ИА REGNUM)?», — задается вопросом женщина.

В Воронеже журналистка пообщалась с Раисой Щукиной и Натальей Сулимовой, которые также выразили непонимание, в чем «виновна» Россия.

«Почему многие страны начали высылать наших дипломатов? Весь мир провоцирует Россию, они только и ждут, чтобы мы совершили ошибку», — сказала Раиса Щукина.

Далее журналистка выдвинулась в город Острогожск, расположенный в шестидесяти километрах к северу от границы с Украиной. Поблизости, сообщает представительница шведской газеты, есть большая военная тренировочная база, которую в последнее время сильно укрепили.

В городе Острогожске Лаурен побеседовала с восемнадцатилетним Даниилом Екатеренко который рассказал ей, что движение войск стало гораздо активнее, чем раньше, но его это не беспокоит и он не верит в возможность войны

«Сейчас мы видим гораздо больше военных. Я живу у границы и сам видел кучу танков, гораздо больше, чем раньше. Не знаю, с чем это связано, но меня это не беспокоит. Люди говорят, что будет война, но я в это не верю», — сказал он.

В свою очередь местный житель, пенсионер Александр Павленко в беседе с журналисткой отметил, что не заметил, чтобы военных стало больше, нежели обычно, но добавил, что о войне стали гораздо больше говорить по радио и телевидению.

«Если будет война, мы будем воевать. Выполнять свой долг. Вы же сами слышите по радио и видите по телевизору, что происходит. Украина отправила войска на Луганск и Донецк. А ведь это наши города… Но не беспокойтесь, если будет война, мы сумеем себя защитить», — сказал мужчина.

Мужчина также указал на то, что военные действия выгодны Соединенным Штатам Америки.

Напомним, в последние месяцы ВСУ наращивает численность своей военной техники вдоль линии разграничения в Донбассе.

Подчеркнем, украинская пропаганда утверждает, что с 2014 года в Донбассе украинская армия якобы воюет с российской армией.