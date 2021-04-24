Челябинск, , 14:03 — REGNUM В Челябинской области с начала весны по 24 апреля произошло 2805 природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них 776 ландшафтных. Общее число возгораний уже превышает количество, выявленное за аналогичный период 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Челябинская область пережила аномально жаркую для весны погоду. А с 24 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

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