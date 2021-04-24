Москва, , 13:50 — REGNUM Журнал «За рулём» вручил премии лучшим моделям автомобилей, появившимся на российском рынке в 2020 году. Об этом сообщается на сайте журнала.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции некоторые производители были вынуждены перенести даты премьер новых моделей с 2020 на 2021 год. Однако по итогам прошедшего года на российский рынок поступило почти 50 новых моделей автомобилей.

Журнал «За рулём» вручил премии лучшим из этих автомобилей в различных категориях. Победителем среди коммерческих автомобилей стала модель Zafira Life от Opel. Среди авто компактного и среднего класса лучшим была признана Skoda Octavia.

Лучшим автомобилем бизнес-класса стал BMW 4-й серии, в категории люксовых автомобилей победил седан Rolls Royce Ghost. Премию за лучший спортивный автомобиль разделили кроссоверы BMW X5 M и X6 M.

Среди электромобилей лучшей новинкой на российском рынке признана модель Audi e-tron. Победу в категории компактных переднеприводных кроссоверов одержал Kia Xceed. Среди полноприводных автомобилей этого же класса лучшей признана модель Skoda Karoq. Лучшим среднеразмерным кроссовером стала модель Geely Tugella, лучшим большим кроссовером — Toyota Highlander.

Отечественная модель Lada Granta 0151 получила премию «Лидер продаж», также эта марка была удостоена премии «За верность традициям» в связи с возвращением бренда «Нива».