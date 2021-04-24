Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидаются заморозки, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом иа сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Согласно информации, полученной от донских синоптиков, ночью и утром 25 и 26 апреля местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 2 градусов.

В связи с похолоданием спасатели призвали ростовчан соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов, не отапливать жильё с помощью газовых плит.