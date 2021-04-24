Москва, , 13:58 — REGNUM Критика телеведущей Алены Водонаевой в адрес здравоохранения Москвы не соответствует реальному положению дел в городской медицине. Об этом 24 апреля заявили в департаменте здравоохранения столицы.

После лечения в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова Водонаева разместила в своем Instagram-аккаунте пост критического содержания. В частности, она сообщила, что медработники поставили ей капельницу с препаратом, на который у нее была аллергия и не уделяли ей должного внимания во время реабилитации. В ответ департамент здравоохранения Москвы выступил с официальным опровержением.

В департаменте отметили, что обходы врачей и медицинских сестер в учреждениях здравоохранения столицы проходят по установленному графику. При необходимости пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки. В отделении реанимации врач находился рядом с Водонаевой в течение всего времени, а в отделении неврологии в течение проведения процедуры два раза заходила медсестра и на тот момент телеведущая не высказывала жалоб по поводу своего лечения.

«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе. Дополнительно отмечаем, что объем диагностических исследований и лечебных процедур был выполнен в полном объеме и в соответствии с медицинскими показаниями», — подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы.

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