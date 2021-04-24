Красноярск, , 14:08 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 115 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 69 654. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 115 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 56 (темп прироста 0,2%), в Ачинске — 19, в Норильске — 7, в Дивногорске — 5, в Сосновоборске — 4, в Канске и Назарово — по три. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Берёзовском — три, Дзержинском, Рыбинском и ЭМР (п. Тура) — по два человека.

Умерли в регионе за сутки 11 пациентов с COVID-19, с начала эпидемии — 3439. Выздоровели за сутки 100 человек, за всё время — 64 232.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 4050 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 605 081.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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