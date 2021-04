Вашингтон, , 13:14 — REGNUM К работе над сериалом HBO по мотивам видеоигры The Last of Us привлечены режиссёры Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Об этом сообщает журнал Variety.

О работе над сериалом «Одни из нас» по мотивам одноимённой видеоигры стало известно в марте 2020 года. Тогда в HBO объявили, что пилотный эпизод сериала снимет российский режиссёр Кантемир Балагов, а сценаристом станет Крэйг Мазин, написавший сценарий мини-сериала «Чернобыль».

Теперь представители телевизионной сети заявили, что над проектом также будут работать боснийский кинорежиссёр Ясмила Жбанич и шведский режиссёр Али Аббаси. Жбанич получила известность после выхода фильма «Грбавица», который был удостоен награды Берлинского кинофестиваля в 2006 году. Фильм Абасси «На границе миров» получил премию Каннского фестиваля «Особый взгляд» в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в HBO объявили, что главные роли в сериале «Одни из нас» исполнят чилийско-американский актёр Педро Паскаль и британская актриса Белла Рамзи, работавшие раньше вместе в сериале «Игра престолов».