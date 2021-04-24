24 апреля 2021 | Время чтения 13 мин

Реакция соцсетей и телеграм-каналов на главные события в Алтайском крае, произошедшие с 19 по 24 апреля 2021 года: «Богатый губернатор и нищее население; «Отдыхать дорого, помирать дорого, работайте»; «Евдокимов жив»; «Слабое» послание и смех»; «Преступление против детей» и «аномальная зона».

Светлана Шаповалова, , 14:53 — REGNUM Алтайские вип-персоны на уходящей неделе вновь удостоились негатива в федеральной повестке. Это не только удвоившийся в кризис доход губернатора одного из самых нищих регионов, но и реакция на президентское послание, а также ситуация с сиротским жильём. Последняя перешла уже в плоскость уголовных дел.

Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев во время оглашения послания президента РФ Цитата из видео

«Богатый губернатор и нищее население»

В начале уходящей недели жители одного из самых бедных сибирских регионов узнали, что Алтайским краем руководит далеко не бедный губернатор. Доходы главы региона Виктора Томенко по итогам кризисного 2020 года удвоились, достигнув более 8,5 миллиона рублей. Это лишь немногим меньше, чем задекларировал президент России Владимир Путин (совокупный доход главы государства составил чуть менее 10 млн рублей).

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Более того, алтайский губернатор предупредил, что в следующем отчёте сумма доходов увеличится ещё больше: бывший топ-менеджер «Норильникеля» Виктор Томенко заявил, что в начале 2021 года продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за сумму 31 миллион рублей. Кстати, удвоение своих доходов он пояснил продажей автомобиля за четыре миллиона рублей. Как пишет «Толк», расставшись с Audi Q7, губернатор приобрёл Land Rover Discovery (стоимость нового авто — около 6 млн рублей). Очень много комментариев было сродни русской пословице: «сытый голодного не разумеет».

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«Доходы губернатора Алтайского края в 2020 году выросли вдвое… у меня упали. Тот случай, когда «слуга народа» живёт намного лучше и привольнее самого народа и радуется этому! Много ли сделал ты для края, слуга. Край на стабильных последних местах», — замечает участник сообщества «Инцидент Барнаул» Иван Лямасов.

«Сколько получает губернатор — вопрос не такой важный, как то, что в нашем аграрном крае десяток яиц стал стоить 100 рублей, а картошка на прилавках магазинов — импортная и по цене уже почти сравнялась с курицей — 80 рублей килограмм!» — отмечает Татьяна К.

«Рада» за губернатора, а у меня зарплата за 2020 год уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 23%. Зарплату уменьшили и часть премии по итогам года отобрали за то, что была месяц на больничном, ковидом болела, заразилась на работе», — пишет читательница ИА Амител.

«Для губернатора это не такой уж и большой доход, у нас многие чиновники с депутатами поболее получают», — пишет читатель ИА Банкфакс.

«Пенсии в крае нищенские, чтоб нашему губернатору хоть месяц пожить на 9−10 тыс., может, поскромней был бы», — пишет другой участник дискуссии.

«Когда во власти будут люди получать столько же, сколько и народ, тогда к власти придут люди, которые смогут сделать жизнь людей лучше. А сегодня получается — власть с её высокими зарплатами живёт в параллельной реальности от народа, а нищий народ сам по себе», — рассуждает N.

Абрам Архипов. Нищие. 1916

«Уровень закредитованности населения один из самых высоких в стране, как и уровень невозвратных кредитов! На этом фоне доходы того, кто должен эти проблемы решать, да ещё и то, что ему госнаграду дали «За заслуги в развитии Алтайского края», выглядят как издевка над населением края. Проблема не в том, что он богат, а в том, что население нищее!» — парирует другой читатель.

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«Отдыхать дорого, помирать дорого, работайте»

Информация о том, что ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае вовсе на обрадовало алтайскую общественность. Дело в том, что цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума. К примеру, в Altay Resort улучшенные номера на 16−20 июня уже распроданы, но есть три варианта проживания от 150 тыс. до 188 тыс. рублей.

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«Как не было внутреннего туризма, так и не будет! Отдых только капец для каких богатых в России!» — отмечает участница общества «Барнаул22» («Одноклассники») Юлия Классен.

«В Горном цены конские, совсем оборзели! Кому он нужен ваш Горный с такими ценами?! Я понимаю, если бы там было море, а так, за что платить?» — задается вопросами Ксения В.

«Отдыхать дорого, помирать дорого — работайте товарищи, работайте», — иронизирует Юрий Лавриненко.

«В Горном Алтае отдыхать стало дорого. А потом удивляемся, почему русские едут в Турцию», — замечает Ольга Цветкова.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Евдокимов жив»

На уходящей неделе случилось то, чего общественность добивалась более 15 лет: в Барнауле появится улица имени народного артиста и губернатора Михаила Евдокимова. Пока местные власти рядились и замалчивали причины, по которым инициативу увековечить его память столько лет «заворачивали», одна из строительных компаний восстановила справедливость.

Правда, открыли улицу Евдокимова в спальном районе, в новостройках (микрорайон на пересечении улиц Просторной и Павловского тракта). Спустя несколько дней мэрия Барнаула оказалась «при делах», пояснив: «после многочисленных обращений властями города была принята соответствующая рекомендация культурологической комиссии».

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Оставляя за скобками те комментарии, в которых пользователи соцсетей перевели обсуждение в плоскость губернаторских качеств Евдокимова, приведём самые достойные отклики.

«Евдокимов последний губернатор, который имел своё собственное жильё в крае. После только вахтовики. Живут в съемном жилье, тянут из бюджета деньги за аренду», — отмечает читатель ИА Банкфакс.

Михаил Евдокимов Сергеев Андрей Владимирович

«Евдокимов на свои собственные средства строил в крае спортивные площадки. Деньги не падали с неба. Заработаны концертной деятельностью, актерской работой в фильмах. Тяжелый хлеб. Единственный губернатор, который вкладывал личные средства в регион», — отмечает другой читатель.

«Наконец-то соизволили назвать улицу в честь Михаила. Так как он любил Алтай, я думаю никто любить не будет. Светлая память ему», — отмечает участница группы «Барнаул22» («Одноклассники») Валентина Г.

«Вы, алтайцы, благодарные люди. И пока вы помните о Нём, Евдокимов жив», — отозвалась о жителях Алтайского края Марина Машукова.

«Слабое» послание и смех»

После того как президент России Владимир Путин обнародовал своё послание Федеральному собранию, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, как и многие другие главы регионов, счёл своим долгом прокомментировать услышанное.

«Очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации», — только и сказал сходу Томенко.

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Некоторым читателям соцсетей показалось, что комментарий слишком поверхностный: ведь глава государства упоминал о развитии туризма на Алтае и о преференциях, которых удостоят регионы с наименьшим госдолгом (это как раз про Алтайский край — прим. С.Ш.).

«У губернатора, правительства и АКЗС (Алтайское краевое законодательное собрание — прим. С.Ш.) свои инициативы и планы развития края есть? Они уже реализуются?» — иронизирует читатель ИА Банкфакс.

«Это было самое слабое послание президента за последние годы. Мы привыкли к тому, что каждый раз глава государства что-то сверх делает. Вспомним прошлый год: раз — и у нас изменилась конституция, структура власти. А в 2018 году был ядерный щит. Но 2021 год — большие выборы, мировой коронакризис. И только сильный лидер сильной страны может позволить себе такое послание», — отметил политтехнолог Константин Лукин.

Президентское послание в Алтайском крае много комментировали еще и потому, что в интернете был опубликован видеофрагмент того, как лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев, слушая слова президента, буквально рассмеялся во весь рот, переговариваясь со своим коллегой.

«Президент коснулся поддержки субъектов, замещения коммерческих кредитов субъектам, которые их набрали. Моя позиция: надо помогать тем, кто не берет коммерческие кредиты, а развивает свои субъекты за счет внутреннего потенциала, экономического, интеллекта субъекта. Проходит чуть времени, и президент затрагивает эту тему. Мой коллега сидит и говорит: «Видишь, тебя подслушали, президенту доложили, и он эту тему затронул», — объяснился позднее в телеграм-канале Baza сам Александр Терентьев.

«Поздравляю тебя, Виктор Петрович Томенко, с оглашением очередного послания президента нашего. Послушал — молодец. Сразу отрапортовал, что исполнять готов — красава. Мне вот только не понятно, чего нашему думцу Терентьеву по затылку не дал, чтоб не ржал неподобающе, пока власть говорит. Ну право слово, конфуз вышел на всю страну. Теперь на мемы раздербанят его», — иронизирует телеграмм-канал «ЗамТоменко».

"Это ж надо ж, как смешно президент выступал! Бедный Терентьев — чуть со смеху не лопнул! О чем мы говорим! И эти люди типа наши интересы продвигают и защищают!» — негодует читатель ИА Банкфакс.

«Путин угадал мысли Терентьева — действительно, забавен. А кому выгодно представить все так, как будто Терентьев засмеялся над посланием президента?» — задаётся вопросом другой читатель.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

«Преступление против детей» и «аномальная зона»

Пока одни считали деньги в кармане губернатора, а другие негодовали по поводу скачущих вверх цен на отдых в Горном Алтае, другие молчаливо ждут. Многие годы ждут и не дожидаются положенного жилья дети-сироты. По данным ИА Банкфакс, очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли 11 граждан по причине смерти.

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В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья. Подчинённые вняли.

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«Это вредительство и преступление против детей», — считает читатель ИА Банкфакс.

«Как же так — застройщики рапортуют всё-всё распродали, а тут купить не могут? Кто-то на рынке нагло врет и явно застройщики — то им цену за квадрат надо под 200 тыс., тогда все цены маленькими станут, то 100 тыс. за квадрат мало, может надо новых застройщиков, а этих под банкротов и в тюрьму?» — недоумевает другой читатель.

«Однушки раскупают на стадии котлована. Раскупают обычные люди за «живые деньги». Я понимаю строителей, которые не хотят связываться с государством. Рассчитаются далеко не сразу, потом еще лет пять мозг выносить будут», — рассуждает ещё один участник дискуссии.

Сергей Виноградов. Сироты

Другой читатель изложил причины проблемы с сиротским жильём:

«Цена за метр установлена в 40 тысяч рублей. Квартира должна быть не менее 33 кв. м. То есть студии, которые сейчас много строят, отпадают, а однушки строят сейчас как правило метров по 40, явно больше чем 33 кв. м.

В итоге для Барнаула за миллион двести квартиру 33 метра купить сложно, а в районах может не быть подходящих квартир. Примерно такая ситуация. В общем, если хотите, найдите сами на сайте госзакупок закупки таких квартир, если выгодно, продайте им свою квартиру, по 40 тысяч за метр».

»Закупки через сайт госзакупок. Значительная часть таких закупок срывалась из-за отсутствия заявок. То есть просто никто вообще не хотел квартиры продавать. А вы всё про откаты», — замечает N.

На что Т. замечает: «Все можно понять, если бы проблема сегодня возникла, но ведь сироты не получают квартиры десятилетиями! Вот это страшно, деньги дали, а воз и ныне там, это прям саботаж какой-то. И ведь никто публично не выступил и не объяснил как так получается».

На тему с оскандалившимися алтайскими чиновниками обратил внимание авторитетный сибирский телеграмм-канал buzoters_and_crows:

«Губернатора Алтайского края Виктора Томенко можно поздравить с очередным пробитием дна. Его депрессивный регион с бюджетным дефицитом в 5,8 млрд рублей позволяет себе роскошь регулярно не осваивать и возвращать федеральные деньги в Москву. Например, туда отправились 600 миллионов, которые были выделены на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году. <…>

Золотой чиновник Liveinternet.ru

Парадокс, но этой проблемы, ставшей поводом для скандалов и расследований на уровне федерального следкома, в крае могло и не быть. Деньги на квартиры для детей-сирот ежегодно выделяются из федеральной казны. В прошлом году в Алтайском крае из всех бюджетов на эти цели было выделено 1,211 млрд рублей. Но из 757 сирот-очередников 2020 года жилье получили только 247. Чиновники провалили программу и сумели освоить только 384 млн рублей. В соседней Новосибирской области за этот же период сиротам выделили 323 квартиры при субвенциях в 515,2 млн руб.

Теперь директор подконтрольного краевому минстрою учреждения «Региональное жилищное управление» Евгений Котугин под следствием по уголовной статье за халатность. Говорят, по его указанию квартиры сиротам покупались только в крупных городах Алтайского края, где ограниченный рынок недвижимости. За первые три месяца 2021 года краевые власти, ускоренные критикой Александра Бастрыкина и активностью следкома, выдали сиротам 228 жилых помещений.

Додумаем за следователей: осваивали федеральные деньги плохо, потому что нечего (или сложно) было пилить. А ведь можно было просто работать, строить жилье и распределять его нуждающимся. Но этого здесь делать не умеют».

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