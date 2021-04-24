Москва, 24 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8828 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Люди в масках в метро. Дарья Драй ИА REGNUM

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Сообщается, что 8828 новых случаев заражения выявлены в 82 регионах России из 85. При этом 13,1% случаев не имеют клинического проявления болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 399 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 9254 человека.

Наибольший суточный прирост числа выявленных случаев заражения среди всех регионов сохраняется в Москве — 2541 случай за сутки.

На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 689 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (596), Ростовская область (236), Нижегородская область (193).