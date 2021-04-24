Вашингтон, 24 апреля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту прибыл к Международной космической станции 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Корабль был состыкован с американским модулем МКС Harmony в 12:08 по московскому времени. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Crew Dragon стартовал с Космического центра NASA имени Кеннеди 23 апреля. Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Шейна Кимбро, Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хосидэ.

Корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX по контракту с NASA. Проходящий полёт стал второй регулярной миссией Crew Dragon.