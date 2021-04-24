Салехард, , 12:36 — REGNUM На Ямале более 40% прошедших обследования жителей региона имеют антитела к коронавирусной инфекции. Заболеваемость COVID-19 в ЯНАО в два раза ниже общероссийского показателя, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

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С начала пандемии проведено на Ямале проведено более 1,5 млн исследований на коронавирус, в сутки лаборатории выполняют до 500 тестов.

На Ямале привились первым компонентом вакцины от коронавируса более 50 тысяч человек, вторым — более 30 тысяч.