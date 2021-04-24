Москва, , 12:31 — REGNUM Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева, супруга разведчика Бориса Батраева скончалась в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщила журналистам её дочь Ирина.

Батраева скончалась 22 апреля в своей квартире в Москве. Смерть разведчицы подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР отметили, что Зинаида Батраева вместе со своим супругом Борисом Батраевым оставили яркий след в истории российской внешней разведки.

«Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

Отмечается, что супруги Батраевы провели в шести долгосрочных заграничных командировках без малого 25 лет. Батраева поддерживала связь с ценной агентурой и добывала очень важную оперативную информацию. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки.