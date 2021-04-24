Киев, , 12:43 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал блокировку в YouTube трех оппозиционных украинских телеканалов «важным шагом к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора». Об этом 24 апреля украинский министр написал на своем телеграм-канале.

При этом телеканалы «112 Украина», «Zik» и «NewsOne» политик назвал пропагандистскими.

«Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора», — написал он.

Ткаченко также выразил благодарность в адрес специалистов платформы YouTube, которые обратили внимание на обращение украинских властей и решение совета национальной безопасности и обороны Украины относительно указанных телеканалов. Указанные телеканалы, по его словам, «несли угрозу национальной безопасности Украины», так как якобы «не являются СМИ или обычным вещателем», а являются «частью пропагандистской войны» России против Украины.

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Напомним, ранее в украинских СМИ сообщили, что с сегодняшнего дня (24 апреля) в YouTube были заблокированы три украинских телеканала. Вместе с тем, пользователи социальных сетей сообщают, что технически эту блокировку можно обойти.