Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM За последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 39 пациентов, сообщили 24 апреля в федеральном оперштабе. Последний раз столь высокая суточная смертность от ковида в Северной столице была зафиксирована в начале марта текущего года. Количество летальных случаев растёт уже трое суток подряд.

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Нарастающим итогом жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Петербурге стали уже 13 017 человек. Это второй показатель смертности после Москвы. Летальность болезни в городе на Неве составляет 3,16% (в Москве — 1,67%).

Также за 23 апреля в Петербурге подтвердили 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев меньше, чем сутками ранее. Выздоровели за сутки 1012 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 411 457 случаев заражения. Выздоровели 368 819 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 186 человек.

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