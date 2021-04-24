Рыбинск, Ярославская область, , 12:24 — REGNUM В 2019 году холдинг TDM ELECTRIC приобрел Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ) и резко нарастил производство.

«Мы выкупили соседний участок в конце 2020 г, возводим новые производственные цеха, ставим новый складской комплекс и рассчитываем в следующем году увеличить количество рабочих мест еще на 250», — сообщил журналистам генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов.

«Сейчас мы не конкурируем даже с самым крупным кабельным заводом в Рыбинске ни за что, кроме «мозгов», то есть, только за специалистов. Мы работаем в разных сегментах рынка, но принцип работы универсален, и все специалисты отрасли могут работать и на нашем, и на их оборудовании. Но следует признать, что завод «Рыбинсккабель» в Советском союзе был самым большим заводом отрасли и здесь была лучшая технологическая школа, сюда приезжали специалисты со всего Советского союза: из Перми, Иркутска, Чебоксар, Киева, Минска, Томска. В 70−80-е годы город рос гигантскими темпами, молодые специалисты получали квартиры уже через девять месяцев после приезда, сюда стремились. В лучшие времена на заводе работало около шести тысяч человек, это очень много для кабельного завода», — отметил в беседе с журналистами директор завода РЭМЗ Сергей Кузенев.

«Но так как сфера применения продукции этого завода, как правило, закрывалась именно оборонным заказом, ему крайне тяжело пришлось в 1990-е годы, и заводу был вынужден пройти процедуру банкротства. Потом его разделили на несколько производственных площадок, одна из которых дала толчок для развития предприятия, которое приобрели итальянцы, компания Prizment (бывшая Pirelli). Это была единственная инвестиционная сделка в России в 2009 году — не за долги, не рейдерский захват, а полноценная сделка», — отметил он.

«Сейчас в Рыбинске, помимо итальянцев, работает General Electric, заменив собой Siemens; французская кампания Stekma, которая производит турбины для наших электростанций», — подчеркнул директор завода РЭМЗ.